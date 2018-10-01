Усик назвал катастрофой ситуацию с Крымом

Украинский боксер Александр Усик высказал свою точку зрения по поводу принадлежности Крыма. Он отметил, что переход Крыма под власть России стала для него катастрофой, но не стал называть Крым ни российским, ни украинским.



"Стало неудобно ездить, какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба. Это катастрофа. У меня большое количество друзей, тренер мой живет там, мой первый тренер, мой клуб. Я каждый день переписываюсь с клубом, мы в группе созваниваемся. Естественно, я не перестаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня там похоронены мои предки.



Когда ты начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал. Надо помнить, откуда ты вообще выбрался, потому что изначально меня там знали: сначала на районе, потом в городе, потом во всем Крыму. Меня поддерживали мои одноклассники, друзья, ездили на соревнования.



Чей Крым? Божий. Это по-настоящему. Когда он станет украинским? Все зависит от народа или от воли Господней все зависит. Я стараюсь об этом не думать, потому что мысли заводят куда-то далеко… Ты начинаешь думать и куда-то заходишь, и тьма какая-то. Так что гоню эти мысли", - сказал Усик в интервью на телеканале 112.

