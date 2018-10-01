Во Львове начали включать отопление

Во Львове начали вкдючать отопление в бюджетныъх организациях. Тепло уже появилось в областной клинической больнице и оранжерейно-тепличном комплексе Национального университета имени Ивана Франка. Об этом сообщает пресс-служба городского совета в понедельник, 1 октября.



Отопление в учреждениях включили после обращений руководства.



В отопительном сезоне 2018-2019 года предприятие Львовтеплоэнерго будет подавать отопление более 1600 жилых домов, 198 образовательным учреждениям (школы, детсады) и 46 медицинским учреждениям (больницы, поликлиники). Предприятие Зализнычнетеплоэнерго будет подавать отопление 525 жилым домам, 42 учредениям образования (школы и сады) и 6 медицинским учреждениям.



Отмечается, что для того, чтобы не возникало проблем с подачей отопления, с середины сентября начато поэтапное заполнение водой тепловых сетей и внутридомовых систем отопления. Это позволяет разгрузить процесс заполнения и в случае выявления каких-то повреждений ликвидировать их, не подвергая жильцов дискомфорту из-за отсутствия тепла в холодное время года.

