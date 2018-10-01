Марадона дал совет «вечно виноватому» Месси

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона посоветовал форварду Лионелю Месси не возвращаться в национальную команду. Его слова приводит ForFourTwo.



«Не приезжай больше [в сборную Аргентины]. Сборная до 15 лет проигрывает — виноват Месси. В чемпионате Аргентины "Расинг" играет с "Бокой Хуниорс" — виноват Месси. Его обвиняют во всем. Я бы сказал: "Не приезжай больше". Посмотрим, смогут ли они справится без него», — сказал Марадона.



На последнем чемпионате мира сборная Аргентины сумела добраться до 1/8 финала, где проиграла будущему победителю турнира — команде Франции. После окончания турнира Месси взял паузу и больше не выступал за национальную сборную.



На мундиале в 2014 году аргентинцы дошли до финала, но проиграли в дополнительное время Германии. Также вместе с Месси команда играла в финале Кубка Америки-2016 и снова проиграла. По словам бывшего тренера сборной Эльвио Паолороссо, ночью после игры форвард сидел в одиночку и «плакал, будто только что потерял свою мать».



Марадона — лучший бомбардир в истории сборной Аргентины, чемпион мира 1986 года.

