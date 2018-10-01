Порошенко анонсировал визит Меркель в Украину
Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину с визитом осенью.
Об этом сообщил президент Петр Порошенко по итогам переговоров.
Когда именно состоится визит, глава украинского государства не уточнил.
Порошенко и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и подняли вопрос о продлении санкций против России.
Стороны договорились продолжить миротворческие усилия и контакты на высшем уровне для освобождения украинских территорий от российской агрессии.
Кроме того, Меркель и Порошенко обсудили вопросы энергетической безопасности.
Источник: Эспресо.ТВ
17:01