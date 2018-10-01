Индонезия не раскрывает гражданство погибших из-за землетрясения иностранцев - МИД

Компетентные органы Индонезии пока не сообщают гражданство иностранцев, погибших в результате землетрясения и цунами. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.



"Компетентные органы Индонезии пока не сообщают гражданство иностранцев, погибших в результате землетрясения и цунами. Посольство Украины поддерживает оперативную связь со спасательными службами и медицинскими учреждениями", - говорится в сообщении.



Напомним, в Индонезии 28 сентября произошли два мощных землетрясения.



Позже стало известно, что после землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии зафиксировали 170 повторных подземных толчков (афтершоков).



Как сообщал УНН, число жертв землетрясения и цунами, после этого "накрыло" остров Сулавеси в Индонезии, достигло 1203 человек.

