В ОБСЕ назвали количество детских жертв в Донбассе в 2018 году

Более 20 детей погибли или были ранены в результате конфликта в Донбассе с начала 2018 года, сообщила в понедельник пресс-служба Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине.



Ранее власти подконтрольной самопровозглашенной ДНР Горловки сообщили, что в результате подрыва мины возле блокпоста на окраине города погибли трое детей.



"СММ ОБСЕ омрачена известием о гибели троих и ранении двоих детей в эти выходные на востоке Украины. Только в 2018 году были ранены/погибли не менее 23 детей. Дети продолжают становиться жертвами конфликта", — говорится в сообщении миссии в Twitter.

