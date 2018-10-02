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- NewsOne подает сразу четыре иска против БПП и "Народного фронта", а также против Нацсовета
NewsOne подает сразу четыре иска против БПП и "Народного фронта", а также против Нацсовета
В ближайшее время телеканал NewsOne подает четыре иска в украинские суды по защите чести и достоинства, по отмене "проверочной" инструкции Нацсовета, а также об обжаловании вынесенного телеканалу предупреждения. Об этом на своей странице в Facebook заявил известный юрист Андрей Портнов, которому переданы права по управлению NewsOne.
Портнов перечислил иски:
1. К Блоку Петра Порошенко и лидеру его фракции Герасимову о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.
2. К Народному Фронту и лидеру его фракции Бурбаку о том же самом.
3. К Национальному совету по телевидению и радиовещанию об отмене его инструкции, позволяющей назначать незаконные проверки.
4. К нему же об обжаловании вынесенного телеканалу незаконного предупреждения.
"Параллельно осуществляется переписка к международными и правозащитными организациями для защиты телеканала, констатации репрессий против журналистов и фиксации противоправной деятельности украинских чиновников в западных отчетах", - отметил он.