NewsOne подает сразу четыре иска против БПП и "Народного фронта", а также против Нацсовета

В ближайшее время телеканал NewsOne подает четыре иска в украинские суды по защите чести и достоинства, по отмене "проверочной" инструкции Нацсовета, а также об обжаловании вынесенного телеканалу предупреждения. Об этом на своей странице в Facebook заявил известный юрист Андрей Портнов, которому переданы права по управлению NewsOne.



Портнов перечислил иски:



1. К Блоку Петра Порошенко и лидеру его фракции Герасимову о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.



2. К Народному Фронту и лидеру его фракции Бурбаку о том же самом.



3. К Национальному совету по телевидению и радиовещанию об отмене его инструкции, позволяющей назначать незаконные проверки.



4. К нему же об обжаловании вынесенного телеканалу незаконного предупреждения.



"Параллельно осуществляется переписка к международными и правозащитными организациями для защиты телеканала, констатации репрессий против журналистов и фиксации противоправной деятельности украинских чиновников в западных отчетах", - отметил он.

