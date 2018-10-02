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- Появился проморолик байопика об Элтоне Джоне
Появился проморолик байопика об Элтоне Джоне
В Сети был опубликован первый тизер-трейлер байопика о британском певце Элтоне Джоне Рокетмен. Ролик был выпущен киностудией Paramount.
Элтон Джон - легендарный певец и пятикратый обладатель Grammy. В фильме певца играет актер Тэрон Эджертон, который известен по фильму Kingsman.
Режиссером фильма выступил Декстер Флетчер, снявший до этого Богемскую рапсодию о группе Queen и ее вокалисте Фредди Меркьюри.
В прокат Рокетмен выйдет 16 мая 2019 года.
Источник: Корреспондент
13:32