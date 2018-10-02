Появился проморолик байопика об Элтоне Джоне

В Сети был опубликован первый тизер-трейлер байопика о британском певце Элтоне Джоне Рокетмен. Ролик был выпущен киностудией Paramount.



Элтон Джон - легендарный певец и пятикратый обладатель Grammy. В фильме певца играет актер Тэрон Эджертон, который известен по фильму Kingsman.



Режиссером фильма выступил Декстер Флетчер, снявший до этого Богемскую рапсодию о группе Queen и ее вокалисте Фредди Меркьюри.



В прокат Рокетмен выйдет 16 мая 2019 года.







