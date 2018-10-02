Металл - новое секретное оружие против супербактерий

Американские ученые из Университета Вашингтона представили антибиотическую терапию с использованием металла галлия. Первичные испытания с участием пациентов, страдающих от тяжелой, устойчивой инфекции легких, показали перспективность подхода, сообщает Xinhua.



Идея проста: бактерии поглощают металл, который замаскирован для них и выглядит как пища. Оказавшись внутри, металл полностью нарушает работу патогена. Методику протестировали на бактериях Pseudomonas aeruginosa, вызывающих инфекции легких, мочевыводящих путей и ран.



Галлий походит на железо. А само железо чрезвычайно важно для работы бактерий. Патогены, как раз, забирают и используют железо в заражаемом организме. В свою очередь, галлий, как Троянский конь, легко попадает в бактерии и потом рушит систему производства ДНК. Без этой системы бактерии не могут размножаться.



У бактерий, правда, развивалась низкая устойчивость к галлию. Усилить терапевтический эффект удалось, соединив галлий с уже существующими антибиотиками. В итоге всего одна доза галлия вылечивала легочную инфекцию.

