Порошенко подписал антипиратский закон

Президент Петр Порошенко подписал закон, вносящий изменения в статью закона О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных. Об этом во вторник, 2 октября, сообщает пресс-служба президента.



Отмечается, что нововведения помогут обладателям авторских прав эффективнее защищать принадлежащие им компьютерные программы и аудиовизуальные произведения.



"Целью закона является совершенствование процесса маркирования контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных. Благодаря повышению прозрачности процесса маркировки правообладатели смогут эффективно контролировать процесс выдачи марок и вовремя противодействовать мошенничеству и незаконному использованию этих защитных элементов", - пояснили в президента.



По замыслу авторов инициативы, реализация закона будет способствовать созданию дополнительного механизма для борьбы с пиратством и нарушением прав субъектов авторского права.

