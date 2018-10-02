В МИД назвали сроки высылки венгерского консула

Венгрия должна в течение недели отозвать своего консула из Берегово на Закарпатье, иначе он будет выслан. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в видеообращении в Facebook.



"Я предложил министру иностранных дел Венгрии отозвать этого консула. Если это не будет сделано на этой неделе, согласно вышлем ноту венгерской стороне о его высылке", - сказал Климкин.



Также министр напомнил, что Венгрия нарушила Венскую конвенцию о консульских сношениях.



"Я изложил министру иностранных дел Венгрии нашу аргументацию, они нарушили Венскую конвенцию о консульских сношениях. Это 100%. Конечно, по определению, никто не должен скрывать факт приобретения новых прав и обязанностей", - напомнил он.



Вместе с тем, Климкин призвал не "наезжать" на венгров, а, наоборот, помочь венгерской общине.



"Я предостерегаю всех от "наездов" - извините за недипломатическое язык - или травли венгров Закарпатья. Наоборот, должны помочь нашей венгерской общине. Должны перехватить инициативу. Будем действовать с Венгрией – вежливо, но очень жестко и последовательно", - отметил он.

