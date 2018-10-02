Бюджет-2018 недополучил почти 19 миллиардов гривен

За девять месяцев 2018 года отклонения от плана поступлений в госбюджет составляют 2,7%. Об этом говорится в отчете Государственной казначейской службы.



“Всего доходы госбюджета за девять месяцев текущего года составили 674,7 млрд гривен, что на 188,58 млрд гривен меньше запланированных (693,559 млрд гривен)”, - свидетельствуют опубликованные данные.



Кроме того, различия между планом и действительными поступлениям в общий фонд госбюджета за отчетный период составили 2,8%, или 17,237 млрд гривен.



Также план специального фонда недовыполнен по доходам на 2,4%, или на 1,620 млрд гривен.



В январе-сентябре в госбюджет поступило 163,853 млрд гривен ЕСВ, тогда как в сентябре было перечислено в госбюджет 18,731 млрд гривен.



В сентябре госбюджет перевыполнен по доходам на 0,1%, или на 82,3 млн гривен. Доходы госбюджета составили 67,138 млрд гривен при плане 67,056 млрд гривен.



Общий фонд госбюджета в сентябре недовыполнен по доходам на 0,5%, или на 287,4 млн гривен, тогда как спецфонд перевыполнен по доходам на 4%, или на 369 млн гривен.

