Рада приняла заявление по поводу попыток вернуть российскую делегацию в ПАСЕ

Верховная Рада приняла постановление 9089 о заявлении Верховной Рады Украины в связи с ситуацией относительно российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, передает корреспондент УНН.



За соответствующее решение проголосовали 242 народных депутата Украины.



Постановление содержит:



- позицию украинского парламента против попыток руководства ПАСЕ вернуть полномочия делегации Российской Федерации в организации путем внесения изменений в регламент ПАСЕ по требованию РФ, а также против самого факта снятия ограничительных мер в отношении постоянной делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы без выполнения законных требований Ассамблеи, связанных с нарушением Россией устава Совета Европы и добровольно взятых на себя в рамках членства в Совете Европы обязанностей и обязательств;



- призыв к парламентам государств-членов Совета Европы осудить действия отдельных членов ПАСЕ и требовать немедленно прекратить политику, направленную на нарушение прав и свобод человека и невыполнение взятых на себя обязательств одним из членов Организации.



Постановлением председателю Верховной Рады поручено обеспечить безотлагательное направление текста заявления в ПАСЕ и в парламенты государств-членов Совета Европы.

