Умер известный юморист и сатирик Роман Карцев

В России умер известный советский и российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. На момент смерти ему было 78 лет. О его кончине сообщается на Facebook-странице Натальи Жванецкой.



С 1987 года Карцев работал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.



Изначально выступал в тандеме с Виктором Ильченко. Позднее, после его смерти в 1992 году, давал множество моноспектаклей.



Помимо произведений Михаила Жванецкого в его репертуаре были также Хармс, Чехов, Зощенко и другие.



Карцев также снимался в кино. Среди фильмов, принесших ему наибольшую известность - Собачье сердце, Старые клячи, Небеса обетованные и Мастер и Маргарита.

