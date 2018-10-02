Юнкер считает, что "жесткий сценарий" Brexit приведет к серьезным трудностям

Евросоюз по-прежнему рассчитывает заключить взаимовыгодное соглашение с Великобританией по вопросу выхода королевства из состава континентального сообщества. Об этом заявил во вторник председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, выступая на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге, трансляцию которой вела пресс-служба ЕП.



"Мы хотим соглашения. Те, кто думает, что отсутствие соглашения будет лучшим решением, не представляет себе, какие трудности вызовет такой сценарий", - предостерег Юнкер.



Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции.



Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. 21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик из-за того, что ЕС отказался принять британские предложения.

