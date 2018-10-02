Алкоголь в Украине подорожал на 5-20%

В Украине на 5-20% увеличились цены на алкогольные напитки в связи с решением правительства о корректировке минимальных розничных цен на них.



Соответствующее постановление Кабинета министров №748 "О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета министров Украины от 30 октября 2008 г. №957" вступило в силу 2 октября, сообщает корреспондент Укринформа.



Согласно документу, правительство скорректировало минимальные цены на алкогольные напитки. В частности, размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен в зависимости от кода изделий повышен: на водку и ликеро-водочные изделия - на 12,4-19,6%, виски, ром и джин на - 12%; коньяк (бренди) - на 6,6-9,5%, вина - на 4,5-13,5%.



Так, минимальная розничная цена за бутылку водки 0,5 литра содержанием спирта 40% выросла с 79,55 грн до 89,40 грн, или на 12,4%.



В правительстве такое решение объяснили тем, что введенный в сентябре 2017 года размер минимальных цен не соответствовал реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков, поскольку увеличились ставки акцизного налога, в частности, на коньяк - на 20%, повысилась цена на спирт, произошел рост других составляющих цен.



Как сообщалось, постановление №748 правительство приняло 5 сентября 2018 года, документ был опубликован в "Урядовому кур'єрі" 22 сентября. В постановлении отмечается, что оно вступает в силу через 10 дней после опубликования.



