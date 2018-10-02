Трехлетний мальчик умер во Львове от осложнений после кори

Во Львове второй с начала года случай детской смерти от кори - от осложнений, которые вызвала эта болезнь, в областной инфекционной больнице скончался трехлетний мальчик.



Об этом корреспонденту Укринформа сообщил заместитель директора Областного лабораторного центра Минздрава Олег Когут.



"Ребенок из Жолковского района заболел корью еще 8 сентября, однако к медикам родители обратились только через 5 дней, когда у мальчика уже развилась пневмония, а впоследствии и энцефалит (воспаление головного мозга)", - отметил Когут.



По его словам, прививки от кори у ребенка не было.



Всего с начала года в Украине от осложнений кори умерло 14 человек: 10 детей и четверо взрослых.

