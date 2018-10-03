Мэй заверила, что пришла надолго на должность премьера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует "надолго" задержаться на своей должности.



Об этом она заявила на ежегодной конференции Консервативной партии, сообщает Reuters.



"Я намерена надолго задержаться, в долгосрочной перспективе, но не только для Brexit, но и для внутренней повестки дня. Моим посланием здесь на конференции было объединиться, чтобы получить лучшее предложение для Великобритании", - ответила Мэй.



Ранее сообщалось, что британское правительство во главе с Терезой Мэй планирует провести в ноябре этого года досрочные выборы с целью сохранения курса по Brexit.



Источники в британском правительстве заявили, что Мэй готова уйти в отставку следующим летом во избежание вотума недоверия в правительстве.



Напомним, после неформального саммита ЕС в Зальцбурге глава британского правительства заявила, что переговоры между ЕС и Британией относительно Brexit зашли в тупик. Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что предложенный Мэй "план Чекерс" о будущих взаимоотношениях с ЕС не сработает.



Государства-члены ЕС и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье уже давно предупреждают о том, что они не примут предложения Мэй.



