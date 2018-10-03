В США запустили 5G

В Соединенных Штатах Америки объявили о запуске в эксплуатацию сетей нового поколения 5G. Сейчас сверхбыстрый Wi-Fi получают в городах Хьюстон, Индианаполис, Лос-Анджелес и Сакраменто.



Об этом сообщает The Verge.



"Домашний Интернет-сервис 5G Verizon теперь жители в четырех городах США. Хьюстон, Индианаполис, Лос-Анджелес и Сакраменто получают супербыстрый Wi-Fi", - говорится в сообщении.



Отмечается, что компания Verizon сообщила о намерениях запустить домашний Интернет-сервис 5G для нескольких городов США, и в прошлом месяце была открыта регистрация пользователей.



"Компания выполнила свои обещания запустить сервис 1 октября. Клиенты смогут получать доступ к Wi-Fi на скорости около 300 Мбит/с, максимальная скорость составит до 1 Гбит/с", - информирует издание.



Verizon предложила потребителям получать услугу 5G Home бесплатно в течение трех месяцев. После чего сверхскоростной интернет будет стоить 50 долл. США в месяц для клиентов Verizon и 70 долл. США - для потребителей, которые не являются клиентами Verizon. При этом, компания также предлагает бесплатный Chromecast или Apple TV 4K, а также три месяца YouTube TV.



Как сообщал Укринформ, в начале сентября 2018 года Южная Корея заявила, что станет первой страной в мире, в которой введут в эксплуатацию сети 5G. Запуск сетей нового поколения был назначен на 1 декабря 2018 года. Сначала сети 5G будут покрывать Сеул и прилегающие территории. На первом этапе внедрения скорость передачи данных по сетям пятого поколения должна достигать 1 Гбит/с.



На момент этого объявления ожидалось, что США и ряд государств в Европе и Азии запустят в коммерческую эксплуатацию связь 5G только в следующем году. А согласование стандартов для использования сетей пятого поколения состоится во время Всемирной конференции радиосвязи осенью 2019 года.



5G (fifth generation - англ.) - пятое поколение мобильной связи, действует на основе стандартов телекоммуникаций, последующих по существующим стандартам 4G/IMT-Advanced. На сегодняшний день различные мобильные операторы связи в мире испытывают отдельные элементы сети 5G, а также проводят лабораторные тесты технологии 5G.



После завершения этого процесса Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, займется вопросом запуска 5G в Украине.



