Стеклянные компьютерные столы – модный тренд 2018

Стеклянные компьютерные столы – модный тренд 2018

Развитие инновационных технологий столь стремительно, что возможно в скором времени компьютерные столы из закаленного стекла будут иметь идеальные технико-эксплуатационные характеристики и вытеснят с рынка всех конкурентов. А пока что на рынке лидируют компьютерные столы из ДСП.

Объясняется это их потребительской привлекательностью:

  • бюджетной ценой
  • цветовым разнообразием
  • визуальной имитацией фактуры и цвета дорогих материалов

Кроме того, ДСП очень податливое сырье, позволяющее изготавливать компьютерные столы разных конструкций, для примера можно привести производителя компьютерных столов Flash Nika, а на сайте можно посмотреть все конструктивные решения.

Но вернемся к стеклянным компьютерным столам. В чем их преимущество и какие прослеживаются негативные моменты при их эксплуатации?

Описание и характеристики

Сразу же нужно оговориться, что во всех моделях стеклянной является только столешница, каркас же изготовлен из металла или дерева. Закаленное стекло толщиной 8-10 мм является надежным материалом, который не подвержен истиранию и старению и выдерживает нагрузку до 100 кг. На него без опасений можно устанавливать монитор и периферийную оргтехнику.

Кроме этого, девственно-первозданный вид стеклянного стола сохранится на весь период его эксплуатации.

Одно из безусловных преимуществ – экологическая чистота. С точки зрения эксплуатационных показателей нужно отметить в первую очередь функциональность большинства моделей. Они чаще всего комплектуются дополнительными полками для клавиатуры, компакт-дисков или документов, подставками под оргтехнику и системный блок.

Прочность и надежность стеклянного компьютерного стола гарантирует каркас, сделанный из металла или дерева. Он надежно удерживает дополнительные полки и столешницу.

Сложности эксплуатации

  1. Сквозь стеклянную столешницу видны будут ноги и вся периферия, размещенная «этажом ниже». Казалось бы, мелочь, но с непривычки это может очень сильно отвлекать от работы, что может стать непреодолимым препятствием, сулящим значительный дискомфорт. Решением может стать нанесение на столешницу специальной цветной пленки или обработка ее пескоструйным способом с последующей покраской.
  2. Следы на столешнице. Они будут оставаться после каждого прикосновения, но легко удаляются простым протиранием сухой тряпочкой.
  3. Столешница всегда будет холодной. Так что для тех, кому дискомфортно от ощущения постоянного прохладного прикосновения, столы со стеклянной столешницей противопоказаны.

 