Стеклянные компьютерные столы – модный тренд 2018
Развитие инновационных технологий столь стремительно, что возможно в скором времени компьютерные столы из закаленного стекла будут иметь идеальные технико-эксплуатационные характеристики и вытеснят с рынка всех конкурентов. А пока что на рынке лидируют компьютерные столы из ДСП.
Объясняется это их потребительской привлекательностью:
- бюджетной ценой
- цветовым разнообразием
- визуальной имитацией фактуры и цвета дорогих материалов
Кроме того, ДСП очень податливое сырье, позволяющее изготавливать компьютерные столы разных конструкций, для примера можно привести производителя компьютерных столов Flash Nika, а на сайте можно посмотреть все конструктивные решения.
Но вернемся к стеклянным компьютерным столам. В чем их преимущество и какие прослеживаются негативные моменты при их эксплуатации?
Описание и характеристики
Сразу же нужно оговориться, что во всех моделях стеклянной является только столешница, каркас же изготовлен из металла или дерева. Закаленное стекло толщиной 8-10 мм является надежным материалом, который не подвержен истиранию и старению и выдерживает нагрузку до 100 кг. На него без опасений можно устанавливать монитор и периферийную оргтехнику.
Кроме этого, девственно-первозданный вид стеклянного стола сохранится на весь период его эксплуатации.
Одно из безусловных преимуществ – экологическая чистота. С точки зрения эксплуатационных показателей нужно отметить в первую очередь функциональность большинства моделей. Они чаще всего комплектуются дополнительными полками для клавиатуры, компакт-дисков или документов, подставками под оргтехнику и системный блок.
Прочность и надежность стеклянного компьютерного стола гарантирует каркас, сделанный из металла или дерева. Он надежно удерживает дополнительные полки и столешницу.
Сложности эксплуатации
- Сквозь стеклянную столешницу видны будут ноги и вся периферия, размещенная «этажом ниже». Казалось бы, мелочь, но с непривычки это может очень сильно отвлекать от работы, что может стать непреодолимым препятствием, сулящим значительный дискомфорт. Решением может стать нанесение на столешницу специальной цветной пленки или обработка ее пескоструйным способом с последующей покраской.
- Следы на столешнице. Они будут оставаться после каждого прикосновения, но легко удаляются простым протиранием сухой тряпочкой.
- Столешница всегда будет холодной. Так что для тех, кому дискомфортно от ощущения постоянного прохладного прикосновения, столы со стеклянной столешницей противопоказаны.