Стеклянные компьютерные столы – модный тренд 2018

Развитие инновационных технологий столь стремительно, что возможно в скором времени компьютерные столы из закаленного стекла будут иметь идеальные технико-эксплуатационные характеристики и вытеснят с рынка всех конкурентов. А пока что на рынке лидируют компьютерные столы из ДСП.

Объясняется это их потребительской привлекательностью:

бюджетной ценой

цветовым разнообразием

визуальной имитацией фактуры и цвета дорогих материалов

Кроме того, ДСП очень податливое сырье, позволяющее изготавливать компьютерные столы разных конструкций, для примера можно привести производителя компьютерных столов Flash Nika, а на сайте можно посмотреть все конструктивные решения.

Но вернемся к стеклянным компьютерным столам. В чем их преимущество и какие прослеживаются негативные моменты при их эксплуатации?

Описание и характеристики

Сразу же нужно оговориться, что во всех моделях стеклянной является только столешница, каркас же изготовлен из металла или дерева. Закаленное стекло толщиной 8-10 мм является надежным материалом, который не подвержен истиранию и старению и выдерживает нагрузку до 100 кг. На него без опасений можно устанавливать монитор и периферийную оргтехнику.

Кроме этого, девственно-первозданный вид стеклянного стола сохранится на весь период его эксплуатации.

Одно из безусловных преимуществ – экологическая чистота. С точки зрения эксплуатационных показателей нужно отметить в первую очередь функциональность большинства моделей. Они чаще всего комплектуются дополнительными полками для клавиатуры, компакт-дисков или документов, подставками под оргтехнику и системный блок.

Прочность и надежность стеклянного компьютерного стола гарантирует каркас, сделанный из металла или дерева. Он надежно удерживает дополнительные полки и столешницу.

Сложности эксплуатации