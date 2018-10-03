Синоптик рассказала, какой будет зима

Зиму без сильных морозов с отдельными холодными днями в Украине прогнозирует заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова



"Не следует ожидать морозную зиму, но отдельные дни будут холодные… В начале и конце декабря, начале января… Конечно (температура будет – ИФ) выше нормы, но шубу надо иметь", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве.



Говоря непосредственно о среднемесячной температуре в каждом из предстоящих осенних и зимних месяцев, В.Мартазинова отметила, что в октябре ожидается похолодание в северо-восточных областях, а осадки будут ниже нормы на всей территории Украины.



"Мы ожидаем в октябре распределение температуры более низкие в северных регионах 5-7 градусов, в западных регионах мы ожидаем от 8 до 10 градусов, в центре – 7-9 градусов, к югу тоже до 9 градусов", - рассказала метеоролог о дневных температурах октября.



Первое похолодание ожидается уже к 18 октября, с понижением ночных температур до минус 4 градусов.



В.Мартазинова отметила, что в ноябре сохранится общая тенденция погодных условий конца октября, однако будет сопровождаться изменчивостью температурного режима.



"В конце ноября также мы увидим выпадение снега. Незначительный снежок уже может появиться на почве", - уточнила она.



Метеоролог проинформировала, что первое значительное похолодание в Украине ожидается в конце ноября - начале декабря с температурой от минус 5 до 10 градусов.



"Затем в декабре температура воздуха на всей территории повысится, во второй – начале третьей декады будет выше 0 температура. В конце – резкое похолодание. Оно будет неустойчивое", - прогнозирует она.



Метеоролог также уточнила, что в районе Нового года в Украине ожидается похолодание до минус 18 градусов ночью, однако без снега.



В январе прогнозируются более высокие температуры в сравнении с предыдущими годами: от минус 1 в северных областях, до 2 градусов тепла на Закарпатье и до 3 – в Крыму.



"Начало января независимо от того, что температурный режим в среднем высокий, первая декада будет холодной. Температура будет доходить до минус 18-20 градусов", - пояснила В.Мартазинова.



По словам метеоролога, в феврале сохранится температура середины января.



"Февраль будет щадящий… Осадки ожидаются в виде мокрого снега и дождя", - добавила она.



В целом говоря о климате в Украине метеоролог также подчеркнула, что перепады температуры становятся привычными для страны.

