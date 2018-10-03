В Украину в ближайшие сутки придет прохладный воздух и дожди

В Украине в ближайшие сутки 3 октября погоду большей части территории страны будет определять атмосферный фронт, перемещающийся с запада; а юго-восточная половина останется в теплой воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр. В Украине, кроме южной части страны, ожидаются небольшие дожди, ночью в большинстве западных, северных, центральных областей – умеренные дожди. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, утром, днем в западных областях порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 7-12°, в западных областях 3-8° тепла; днем 11-16°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 17-22°.



На высокогорье Карпат прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом, температура в течение суток 1-4° тепла.



В Киеве 3 октября ночью умеренный дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10° тепла, днем 13-15°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 3 октября самая высокая температура днем была 27,2° в 1999 году, самая низкая ночью -2,1° в 1916 году.



В Украине 4 октября, кроме западных и южных областей, местами ожидается небольшие дожди. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с.



Температура ночью на юге и востоке 7-12°, на остальной территории 4-9° тепла (в Карпатах и местами на Прикарпатье заморозки 0-2); днем 10-15° тепла, в южных областях и на Закарпатье до 18°.



В Киеве 4 октября местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.

