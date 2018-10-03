Киеврада проголосвала за ликвидацию маршруток

Во вторник, 2 октября, на сессии Киеврады депутаты приняли решение о разработке Городской комплексной целевой программы развития транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы, в рамках которой, предлагается убрать маршрутки и обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом сообщает пресслужба Киеврады.



"Необходимо кардинальное реформирование системы общественного транспорта в Киеве. Сейчас 40% маршрутных такси в столице курсируют незаконно, и действенного контроля за работой таких перевозчиков не наблюдается. Целевая программа должна решить эту проблему", - говорится в сообщении.



Как отметил автор инициативы, депутат Киеврады Александр Пабат, главная идея проекта - переход от прецедентного подхода формирования инфраструктуры Киева к стратегическому. "Опыт многих европейских столиц свидетельствует о том, что качественная и главное - комплексная организация дорожного движения значительно повышает безопасность для водителей и пешеходов, минимизирует заторы и оптимизирует время, затрачиваемое горожанами на дорогу", - объяснил он.



Кроме того, целевая программа должна предусматривать жесткие правила организации транспортного обслуживания населения на коммунальных маршрутах. В частности должны быть четко выписаны процедуры предоставления льгот по оплате проезда гражданам, имеющим на это право, на всех маршрутах на единых условиях.



В приоритете - возможность использования единого проездного билета, определения единых требований к качеству транспортного обслуживания населения, обеспечение доступности транспортных услуг для населения и максимизация выручки от оплаты проезда.



Департамент транспортной инфраструктуры должен в течение 6 месяцев с момента обнародования этого решения, разработать документ по повышению организации и обеспечения безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы. Решение поддержали 75 депутатов.

