Ушедший в порно боксер не выдержал давления и вернется в спорт

Боксер из Англии Куинтон Хиллокс рассказал, как боролся с бедностью, когда не состоялась его карьера.



Хиллокс приехал в США на тренировки, но ему так и не удалось реализовать себя в спорте. Съемки в фильмах для взрослых стали одной из возможностей заработать деньги на проживание в Америке.



«Это была вынужденная мера. Я приехал в США, чтобы продолжить тренироваться, но мой бой отменяли три раза подряд. Поэтому я начал сниматься, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Я увидел своего спарринг-партнера в порнофильме и попросил устроить меня», — заявил боксер Mirror.



За три года в порноиндустрии 34-летний спортсмен стал востребованным актером. Однако сейчас Хиллокс не собирается возобновлять съемки.



«Я ни о чем не жалею в жизни — это все опыт, который делает нас теми, кто мы есть. Но больше я не хочу в этом участвовать. Я бы сказал, что в порно жестче, чем на ринге. Вчера я был успешным боксером, а потом занимаюсь сексом на камеру», — заключил боксер.



На данный момент Хиллокс планирует вернуться на ринг.

