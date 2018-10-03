ФИФА открыла первые в истории курсы для специалистов VAR

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) продолжает внедрять и совершенствовать систему видеопомощи судьям (VAR).



ФИФА объявила об открітии первых в истории курсов для специалистов по работе с системой VAR. Об этом сообщает footballua.tv со ссылкой на официальный сайт организации.



Торжественная церемония открытия состоялась в Мадриде (Испания) 2 октября. В мероприятии приняли участие бывшие арбитры Пьерлуиджи Коллина и Массимо Бузакка, которые сейчас работают в судейских структурах ФИФА.



В ходе курсов, которые продлятся неделю, инструкторов VAR будут обучать взаимодействию с официальными лицами матчей. Им также продемонстрируют примеры использования системы видеповторов во время мундиаля-2018, после чего будущие специалисты смогут применить новые знания на специальном симуляторе. По итогам курсов инструкторы получат возможность обучать новых экспертов по работе с VAR.

