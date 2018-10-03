Депутат Барна послал "на х*й" журналиста, спросившего его о кнопкодавстве

2 октября скандальный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна обругал журналиста матом прямо в Верховной Раде. Об этом участник инцидента журналист Игорь Колтунов сообщил на своей странице в Facebook.



В частности, он опубликовал видео, на котором запечатлена его попытка задать вопрос о кнопкодавстве депутату. Игорь Колтунов спросил у Олега Барна, не стыдно ли ему кнопкодавить и зачем он этим занимается.



Ответ на это был нецензурным. "Какого хрена ты ко мне подошел? На х@й пошел бегом, п@@@с!". Кроме того, Олег Барна не стал отвечать на вопрос о том, почему он так неуважительно общается, в ответ он просто спросил: "Ты что, нетрадиционной ориентации?".

