Украина и Китай планируют удвоить взаимный товарооборот до $10 млрд

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с послом Китая в Украине Ду Веем возможности сотрудничества двух стран в аграрном секторе, строительстве и энергетике.



"Украина и Китай планируют удвоить взаимный товарооборот - до 10 млрд долл., а также рассматривают новые возможности сотрудничества в агросфере, строительстве, прежде всего инфраструктурных объектов, в энергетике и других сферах", - сообщает во вторник пресс-служба Кабинета министров по итогам встречи премьера с послом.



В.Гройсман отметил, что потенциал отношений Украины и Китая ежегодно углубляется и сфер взаимного интереса становится больше.



Во время встречи украинский премьер поблагодарил дипломата за успешное завершение проекта предоставления укомплектованных машин "скорой помощи для" Украины, а также выразил надежду на успешное проведение международной выставки China International Import Expo 2018, в работе которой примет участие и украинская делегация.

