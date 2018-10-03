Аваков: В Украине узнали «туриста из Солсбери»

В Украине узнали одного из подозреваемых в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом, сообщает пресс-служба МВД.



«В Украине узнали одного из участников атаки в Солсбери, офицера ГРУ РФ, который был причастен к вывозу экс-президента беглеца Януковича из Украины», - заявил Аваков.



Как сообщал ForUm, согласно расследованию The Insider и Bellingcat, один из подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля в британском Солсбери, назвавшийся Русланом Бошировым, оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой.



В расследовании международной команды журналистов Bellingcat говорилось, что подозреваемый в отравлении экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, Руслан Боширов на самом деле Анатолий Чепига, он мог воевать на востоке Украины.



В материале указано, что в декабре 2014 года полковник Чепига был удостоен высшей государственной награды России - звания Героя Российской Федерации «за проведение миротворческой миссии».



Также Чепига (Руслан Боширов) возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.



Согласно расследованию, он получил звание «Героя России» за участие в захвате Крыма.



В Кремле заявили, что не располагают информацией о награждении Чепиги звездой Героя России.



