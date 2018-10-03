Кучма завершает работу в Трехсторонней контактной группе

Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма прекращает работу в ТКГ, сообщает его пресс-секретарь Дарья Олифер. "В завершение сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег в Трехсторонней контактной группе за совместную работу. Таким образом подведен итог его работы представителя Украины в Трехсторонней контактной группе", - написала она на странице в Фейсбуке во вторник.



Л.Кучма также выразил отдельную благодарность белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса.



В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик от имени Трехсторонней контактной группы поблагодарил Л.Кучму за его вклад в Минский процесс, а также "за его мудрость и преданность своему государству – Украине", которые Л.Кучма проявил в Минске.



Президент Украины Петр Порошенко назначил Л.Кучму представителем Украины в ТКГ в феврале 2015 года.

