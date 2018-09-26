В Швеции откроют "Музей отвратительной еды"

В шведском городе Мальмё готовят к открытию выставку, названную "Музей отвратительной еды". Она примет первых посетителей 31 октября.



Что вкусно для одного человека, может быть непереносимо для другого, сообщается на сайте музея, где уже можно ознакомиться с фотографиями некоторых экспонатов. Музей приглашает посетителей исследовать мир еды и бросить вызов своим представлениям о том, что съедобно и вкусно, а что - нет. Кроме того, специалисты исследуют вопрос, может ли изменение представлений об отвратительном помочь людям принять экологически рациональные продукты (к примеру, насекомых как источник белка).



В экспозиции будут представлены 80 самых омерзительных для европейца блюд мировой кухни. Причем их можно будет понюхать, а некоторые - и попробовать. В числе "деликатесов" взорам желающих предстанут жареные морские свинки из Перу, сардинский гнилой сыр с личинками, вонючий тофу из Китая, гениталии быка, кобылье молоко кумыс, пахучий тайский фрукт дуриан.



"Наша цель состоит в том, чтобы все это было весело, интересно и интерактивно", - рассказал в беседе с The Local автор идеи Самюэль Уэст. "Протухшая акула из Исландии ("хаукарль") абсолютно ужасна. И у нас самый вонючий сыр в мире, что доказано британскими учеными", - отметил он.



Команда Уэста потратила несколько месяцев, чтобы понять, как сохранять запахи некоторых самых вонючих продуктов в мире, чтобы эти "ароматы" не смешивались. Особенно сложно было удержать запах ферментированной сельди. Скорее всего, часть блюд буду хранить в герметичных контейнерах, а добрую половину экспонатов придется заменять каждый день, чтобы они были свежими, ведь посетители, возможно, захотят их попробовать.



Выставка будет работать до конца января 2019 года. Входной билет для взрослых будет стоить 185 шведских крон (около 21 доллара), для пенсионеров и студентов установят скидки. Детям смогут посещать выставку бесплатно.



Сэмюэль Уэст известен такими проектами, как Музей провалов в Швеции, США и Канаде.



