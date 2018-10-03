В ближайшее время венгерский консул в Берегово вернется на родину – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин однозначно заявляет о намерении выслать венгерского консула в г.Берегово Закарпатской области в связи со скандалом вокруг приема украинских граждан в гражданство Венгрии.



"Относительно конкретных действий венгерского консула дискутировать потребности нет, здесь следует четко расставить точки над i. И мы их расставим. В ближайшие дни консул вернется на родину", - написал П.Климкин в своей статье, опубликованной на сайте "Европейская правда" в среду.



Как сообщалось, в своем видеообращении в понедельник вечером П.Климкин заявил, что Венгрия должна отозвать своего консула в Берегово до конца текущей недели, в противном случае Украина вышлет его сама.

