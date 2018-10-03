Штаты готовы предоставить кибероружие союзникам по НАТО
США готовы проводить наступательные или оборонительные кибероперации по запросу союзников в НАТО.
Об этом заявила старший чиновник Пентагона Кэти Уиллбергер, сообщает АР.
"США будут проводить наступательные или оборонительные кибероперации, если их попросят союзники по НАТО", - сказала Уиллбергер.
По словам заместителя помощника министра обороны по вопросам международной безопасности, такой план должен продемонстрировать приверженность США Альянсу.
Как отмечает издание, такой шаг свидетельствует о возрастающем беспокойстве США и их союзников в отношении использования Россией киберпространства для влияния на выборы в Америке и в других странах.
Источник: Укринформ
11:35