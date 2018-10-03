Штаты готовы предоставить кибероружие союзникам по НАТО

США готовы проводить наступательные или оборонительные кибероперации по запросу союзников в НАТО.



Об этом заявила старший чиновник Пентагона Кэти Уиллбергер, сообщает АР.



"США будут проводить наступательные или оборонительные кибероперации, если их попросят союзники по НАТО", - сказала Уиллбергер.



По словам заместителя помощника министра обороны по вопросам международной безопасности, такой план должен продемонстрировать приверженность США Альянсу.



Как отмечает издание, такой шаг свидетельствует о возрастающем беспокойстве США и их союзников в отношении использования Россией киберпространства для влияния на выборы в Америке и в других странах.



