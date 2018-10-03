В МИД говорят, что дискуссия о двойном гражданстве в Украине уже назрела

В МИД Украины считают, что дискуссия о двойном гражданстве в Украине уже назрела и этот вопрос выходит за пределы украинско-венгерских отношений.



Об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Павел Климкин.



Он отметил, что события вокруг раздачи венгерского гражданства в Берегово не добавляют радости, а лишь усложняют и без того неидеальные отношения между двумя странами.



"Вопрос с двойным гражданством выходит далеко за пределы украинско-венгерских отношений. У нас явно назрела необходимость в основательной дискуссии по вопросу двойного гражданства. Сознательно не подвожу к готовых ответов, хотя и имею свое видение. Я констатирую наличие проблемы, которая будет только обостряться", - подчеркнул Климкин.

