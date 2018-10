Налоговая заинтересовалась богатством Трампа

Налоговый департамент Нью-Йорка изучает информацию о мошеннических схемах, к которым президент США Дональд Трамп якобы прибегал в 1990-х годах. Об этом сообщает CNBC.



«Налоговый департамент проводит проверку фактов, изложенных в статье газеты The New York Times, и активно ищет возможные поводы для расследования», — заявил представитель финансового и налогового департамента штата Нью-Йорк.



Ранее газета опубликовала материал, в котором обвинила отца американского лидера Фрэнка Трампа в налоговых махинациях и мошенничестве, с помощью которых Трамп-младший нажил состояние. Отмечается, что в 1990-е сын получил от отца сумму, эквивалентную сегодняшним 413 миллионам долларов. Ее большая часть была получена благодаря «сомнительным налоговым схемам».



В статье говорится, что большую часть состояния Трамп-младший получил потому, что помогал своим родителям проводить финансовые махинации и уклоняться от уплаты налогов. Он и его сестра учредили фиктивную фирму, чтобы получать миллионы долларов в качестве подарков от родителей. Нынешний президент также помогал отцу производить налоговые вычеты в миллионы долларов.



Всего, по информации The New York Times Фрэнк и Мэри Трамп передали своим детям более миллиарда долларов, из которых 550 миллионов должно было быть уплачено в казну (налог на подарки и наследство тогда составлял 55 процентов), Однако всего Трампы уплатили 52,2 миллиона (5 процентов от общей суммы).



Трамп неоднократно подчеркивал, что заработал состояние сам, без помощи родителей. Сам он отказался дать комментарий газете, однако его адвокат Чарльз Хардер заявил, что факты, представленные в расследовании не соответствуют действительности. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп получил от родителей заем в один миллион долларов, который затем выплатил.