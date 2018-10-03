Землетрясение в Индонезии "разбудило" вулкан
В Индонезии произошло извержение вулкана в той самой провинции, что пострадала от серии землетрясений с последующим цунами.
Об этом сообщает АР.
"В среду началось извержение вулкана на том самом центральном индонезийском острове, где ранее произошло землетрясение", - говорится в сообщении.
Местные власти предупредили об опасности полетов в районе извержения из-за вулканического пепла.
Отмечается, что в настоящее время эвакуация местного населения не проводится.
Вулканологи считают, что причиной извержения могла стать сейсмическая активность в районе (вулкан Сопутан расположен в провинции Северный Сулавеси, которая ранее пострадала от землетрясения магнитудой 7,5 балла).
Как сообщал Укринформ, 28 сентября в Индонезии произошла серия землетрясений с последующим цунами. В результате этого стихийного бедствия погибло 1347 человек.