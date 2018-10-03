Землетрясение в Индонезии "разбудило" вулкан

В Индонезии произошло извержение вулкана в той самой провинции, что пострадала от серии землетрясений с последующим цунами.



Об этом сообщает АР.



"В среду началось извержение вулкана на том самом центральном индонезийском острове, где ранее произошло землетрясение", - говорится в сообщении.



Местные власти предупредили об опасности полетов в районе извержения из-за вулканического пепла.



Отмечается, что в настоящее время эвакуация местного населения не проводится.



Вулканологи считают, что причиной извержения могла стать сейсмическая активность в районе (вулкан Сопутан расположен в провинции Северный Сулавеси, которая ранее пострадала от землетрясения магнитудой 7,5 балла).



Как сообщал Укринформ, 28 сентября в Индонезии произошла серия землетрясений с последующим цунами. В результате этого стихийного бедствия погибло 1347 человек.



