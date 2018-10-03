Что написал покойник?

Ныне покойный Левко Лукьяненко подписал письмо спикеру Парубию, которое дошло до адресата только сегодня. Непонятно, когда именно он ставил свою подпись вместе с другими «учеными, писателями и общественными деятелями», но «Укрпочта» явно не спешила с доставкой. Речь в послании идет о необходимости срочного принятия закона «про мову». Большинство подписантов значатся в «Википедии» как «выдающиеся советские (украинские) деятели науки и искусств». Возьмем, к примеру, Владимира Горбулина.



Кристальной души человек, впавший в нормальный маразм. Специально для него президент Леонид Кучма создал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Даже в Конституции прописали полномочия СНБО и его секретаря. Глава администрации Кучмы Дмитрий Табачник характеризовал Горбулина как редкого, цитирую, «м…ка» и намекал на его ограниченные интеллектуальные способности. Что, впрочем, не мешало дедуле писать гигантские статьи в еженедельнике «Зеркало недели», в которых он затрагивал глобальные проблемы мироустройства в контексте возрождения национальной идеи и отечественного самолетостроения. В последнее время закидоны стратега, которому не давали покоя лавры Бжезинского, стали настолько очевидными, что его попросили освободить институт местных стратегических исследований. Очень, кстати, прикольная структура, которая разрабатывает всякую херню и служит синекурой для целой группы «аналитиков». Достаточно сказать, что одно время институт возглавлял Игорь Грынив, который ныне является главным политтехнологом Петра Порошенко. Поэтому за избирательную кампанию Петра Алексеевича я лично совершенно спокоен.



Чего хотят подписанты? Они требуют немедленного принятия парламентом законопроекта номер 5556 «про мову». Из трех проектов, которые валяются в секретариате ВР, именно этот завоевал сердца и души «деятелей культуры и науки», несмотря на то, что один из них относительно недавно преставился. А так часто бывает. На самом деле письмо дошло до Парубия очень вовремя, поскольку именно завтра, 4 октября, должно состояться очередное историческое заседание парламента.



Ситуация действительно угрожающая: венгерский сепаратизм поднимает голову на Закарпатье. Климкин вынужден депортировать ихнего консула из Берегова в пятницу. В ответ они депортируют нашего из Будапешта. Тот против. Кричит, что еще салями хочет пожрать и тут (в смысле там) гораздо лучше, чем на Батькивщине, однако геополитика – бессердечная с…ка

Казалось бы, невинный вопрос – почему вы давите кнопку за других депутатов? – привел Барну к печальному опыту использования языка агрессора в сфере политических сношений. Почему у нас до сих пор не разработан альтернативный лингвистический инструмент родного мата? Почему мы, как третьесортная держава, вынуждены заимствовать нецензурную брань страны-агрессора?

Сегодня исторический отчет директора НАБУ Артема Сытника на коррупционном комитете. Реклама по всему метро. Поэтому письмо уважаемых людей, в том числе и покойников, пришлось в тему. В ближайшие часы должен появиться «твит» главкома по поводу «чрезвычайной важности очищения информационного пространства от языка агрессора». Иначе Россию мы не победим. Ситуация действительно угрожающая: венгерский сепаратизм поднимает голову на Закарпатье. Климкин вынужден депортировать ихнего консула из Берегова в пятницу. В ответ они депортируют нашего из Будапешта. Тот против. Кричит, что еще салями хочет пожрать и тут (в смысле там) гораздо лучше, чем на Батькивщине, однако геополитика – бессердечная с…ка.Венгры же взъелись на нас из-за мовы. Ну, когда мы прописали в законе об образовании, что всякие там «меньшинства» могут спокойно идти лесом, если не желают признавать мировой статус украинского. Че, абсолютно правильное и взвешенное решение. Москва и натравила на нас венгров. Поэтому надо добивать. Принять эффективный и качественный закон про мову, чтобы ни одной щели для сепаратизма не оставить. И я, проанализировав (в хорошем смысле слова) все три проекта, пришел к следующим выводам. Во-первых, проект, который призвал поддержать покойный Лукьяненко, не самый лучший. Он какой-то «мягкотелый». Да, подробно описано, как нотариусы должны оформлять документы на мове в оккупированном Крыму. Но где мовная полиция, репрессии, государственная охрана вымирающих «говирок»? Гораздо больше мне импонирует закон, который поддерживается Бурбаком (лидер «Народного фронта»). Вот там действительно почти все лазейки перекрыты. Мощный текст. Правда, тоже есть недостатки. Хотя разработчики не забыли про украинизацию языка жестов и решительно пресекли попытки Кремля русифицировать процесс общения глухонемых, они упустили слепых. До сих пор так называемая азбука Брайля не переведена на мову. Вы можете себе такое представить? Это же лакуна в законодательстве, которая способствует проникновению в нацию спор сепаратизма.Идем дальше. А дальше вообще кошмар: нет ни одной статьи, которая должна урегулировать проблему употребления российского мата в межличностных отношениях. Это, между прочим, очень серьезный вопрос. Хотя в законе мельком сказано о том, что его действие как бы не распространяется на сферу «бытовых отношений», но ведь русский мат становится настоящей угрозой национальной безопасности.Вот относительно свежий пример: депутат Барна, известный своей непримиримой позицией (сбил трамвай и подержал за промежность премьера Арсения Яценюка), послал #nahuj журналиста в кулуарах Рады. Инцидент получил широкую огласку, эпизод постоянно крутят по телеканалам, соответствующий ролик в «Ю-тюбе» пользуется бешеной популярностью. Казалось бы, невинный вопрос – почему вы давите кнопку за других депутатов? – привел Барну к печальному опыту использования языка агрессора в сфере политических сношений. Почему у нас до сих пор не разработан альтернативный лингвистический инструмент родного мата? Почему мы, как третьесортная держава, вынуждены заимствовать нецензурную брань страны-агрессора? Волонтеры, активисты и лица с расстройствами психики давно уже пытаются вести борьбу с гибридным лингвистическим вторжением Кремля. Они предлагают прекрасные слова-заменители, которые имеют исконно национальные корни. Увлеченно конструируют разнообразные связки, призванные полностью изгнать русский мат из сферы межнационального общения. Все без толку. Как только возникает острая ситуация, практически все патриоты переходят именно на «язык вражды».Еще один важный недостаток закона, который будет принят завтра в первом чтении, – это игнорирование сферы сознания украинцев. Не зря вице-премьер Васюнык в свое время запустил вирусную рекламу «Думай по-украински». Некоторые сепаратисты овладели мовой, однако продолжают, сволочи, думать по-русски. Только тотальный контроль и помощь неравнодушных активистов могут исправить поистине катастрофическую ситуацию. Думаю, наши ученые из Тернополя в состоянии разработать систему тестов, которая позволит выявить резидентов Кремля, думающих на языке страны-агрессора. Возможно, придется использовать полиграф. Либо же развитую интуицию наших борцов за мову. Та же Ницой за километр чувствует «носителя враждебной культуры». Бабы, они, знаете ли, сердцем воспринимают действительность. Интуитивно способны распознать инородное тело. Еще Оруэлл предупреждал об опасности «мыслепреступлений». Только установив полный контроль над сознанием, мы способны построить независимую, суверенную и европейскую страну. И никакой Будапешт нам не указ!