Андрей Данилко: «Я не могу сделать самое примитивное: пойти в магазин и купить что-то необходимое»

Певцу и творцу образа пышногрудой проводницы Верки Сердючки Андрею Данилко исполнилось 45 лет. В эксклюзивном интервью программе «Утро с Интером с 7.00 до 10.30» он рассказал о своем желании влюбиться и похулиганить.



Артист говорит, что возраст для него – лишь цифра. У него много желаний и планов на будущее: «Старость – это отсутствие желаний. Я хочу что-то делать, я хочу влюбляться, я хочу похулиганить, я хочу сейчас устроить беспредел. Я – студент, который учится и делает свои ошибки».



Недавно исполнилось 25 лет с момента первого появления на сцене артиста в образе Верки Сердючки. За это время десятки миллионов людей в Украине и за её пределами полюбили песни украинской «проводницы».



В 2007 году Андрей Данилко занял второе место на конкурсе «Евровидение» и стал чрезвычайно затребованным.



«В пик большой популярности ты не имеешь права остановиться, ты как белка в колесе: тебя даже не спрашивают, хочешь ты выступать или нет. Тебе просто говорят даты, куда ты едешь, а некоторые года вообще не помню», – рассказал артист.



Артисту приходилось выступать перед разными людьми, в том числе – и перед богатыми и знаменитыми: «Состоятельная публика превращалась в детей: они начинали сбрасывать пиджаки и танцевать, бегать паровозиком, ржать.



Андрей Данилко рассказал, что всенародная слава и любовь лишает его возможности жить как обычный человек.



«На меня много людей смотрят и завидуют. Но они ж не знают истинную ситуацию в моей жизни, внутреннюю. Я не могу, допустим, самое примитивное, прийти купить туалетную бумагу. Ну представляете, я с рулоном подхожу, все – смотри, туалетную бумагу покупает. Ну, так люди устроены. Поэтому покупки делают другие люди. Да, женщина Неля, которая работает у меня давно», – рассказал артист.



На вопрос, есть ли вторая половинка, планирует ли создать семью, Андрей отвечает: «У меня это не складывается, я пока надеюсь».



Теперь, когда плотный гастрольный график позади, Андрей Данилко в основном проводит время дома. Он живет один в апартаментах в центре города. Артист заверяет, что скучно ему никогда не бывает. А еще признается, что в его жизни были разные периоды, но теперь все плохое – позади: «Скучно – это когда ты не знаешь, чем заняться. Мне с собой не скучно вообще, но между снотворным и алкоголем я начал выбирать алкоголь… Понимаю, что после алкоголя выгляжу ужасно. Я сейчас меняю эту ситуацию. И это никакой не алкоголизм, ничего с этим не связано, я за 3 секунды это бросил – и все».



Андрей Данилко – человек не менее оригинальный и прямолинейный, чем его Сердючка. Он не любит стерильных условий и считает, что зазвонивший телефон во время интервью – не проблема. Образ Сердючки лишил его возможности жить, как все, имея обычную работу, жену, детей. И все же Андрей Данилко говорит, что не жалеет, что в его жизни появилась Верка. Она подарила ему славу и состояние, о которых когда-то обычный парень из Полтавы даже не мечтал.

