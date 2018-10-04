Украину ждет похолодание и сильный ветер

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления, а с северо-запада Европы продолжит поступать прохладный воздух, вследствие чего температура снизится, кроме того, по всей стране усилится ветер. Как сообщает Укргидрометцентр, в западных и северных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 3-8° тепла, в западных областях местами на почве заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла; в южной части ночью 6-11°, днем 15-18°. На высокогорье Карпат ночью заморозки 0-5°, температура днем 2-7° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 октября самая высокая температура днем была +25,3 в 1918 году, самая низкая ночью -2,6 в 1910 году.



5 октября - без осадков. Ветер северо-западный, западный, 3-8 м/с.



Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла, на юге до 17°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, на почве заморозки 0-2°, днем 12-14° тепла.

