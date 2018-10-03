Изобретатель Интернета хочет создать новую сеть

Один из создателей Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли рассказал о своем видении создания новой, децентрализованной сети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Business Insider.



В своем недавнем блоге Бернерс-Ли изложил, что он задумал - и это манифест относительно "нового, более справедливого интернета".



"Сеть превратилась в двигатель несправедливости и разделения, под влиянием мощных сил, которые используют ее для своих собственных повесток дня", - написал Бернерс-Ли, размышляя над своим изобретением.



"Сегодня я считаю, что мы достигли критического переломного момента, и мощное изменение к лучшему возможно и необходимо", - добавил он.



Как отмечается, Бернерс-Ли надеется "вернуть джина в бутылку".



Так, он указал на свой проект с открытым исходным кодом Solid, над которым он работал последние несколько лет. С Solid Бернерс-Ли надеется предоставить пользователям гораздо больше контроля над своими данными, позволяя им решить, какие из их приложений могут получить к ним доступ.



"Solid - это платформа, построенная с использованием существующей сети. Она дает каждому пользователю выбор относительно того, где хранить данные, какие конкретные люди и группы могут получать доступ к отдельным элементам и какие приложения вы используете", - сообщил он.



Бернерс-Ли также запустил новую компанию Inrupt, которая предоставит коммерческую структуру, в рамках которой можно будет продвигать Solid.



"Я невероятно оптимистичен относительно этой новой эры сети", - добавил Бернерс-Ли.

