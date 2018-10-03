Гройсман: Отопительный сезон начнется не позже 15 октября

Своевременный старт отопительного сезона во всех населенных пунктах Украины – прямая ответственность местного руководства, правительство со своей стороны всеми ресурсами их обеспечило. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабмина. «Мы демонстрируем положительную динамику по подготовке городов к отопительному сезону. Осталось не более 10 дней, чтобы начать отопительный сезон вовремя.



Но здесь надо смотреть не на календарь, а на термометр. Украинцам нужно вовремя получить горячую воду и тепло. Финансовые ресурсы, которые были направлены на подготовку, дают возможность качественно подготовиться, чтобы люди не почувствовали никакого дискомфорта. И на местном уровне должен быть высокий уровень ответственности», - сказал Гройсман.



Он отметил, что правительство сегодня, 3 октября, одобряет специальное решение, которым обязывает НАК «Нафтогаз Украины» и распределительные компании заключить все необходимые договоры с потребителями, реструктуризировать задолженность, если она есть, и обеспечить своевременный старт отопительного сезона не позднее 15 октября.



«Давайте не будем искать виноватых, а будем делать все, чтобы обеспечить людей теплом, - отметил глава правительства. - Распоряжение Кабинета Министров полностью регулирует все проблемные моменты».



Он также обратил внимание, что начало подачи воды и тепла – это тест «на неравнодушие и понимание того, что люди должны жить в комфорте».



Одновременно Владимир Гройсман дал поручение вице-премьеру Геннадию Зубко провести 4 октября всеукраинское селекторное совещание по проверке состояния подготовки к холодам.

