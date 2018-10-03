Сын Януковича готовил беспорядки в Киеве - СБУ

В СБУ заявляют, что сын бывшего президента Виктора Януковича Александр пытался организовать акцию под Администрацией президента в Киеве. Об этом в среду, 3 октября, заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает LIGA.net.



СБУ утверждает, что по указанию Александра Януковича организовать акцию за три тысячи долларов в середине сентября должен был бывший лидер молодежного крыла Партии регионов Сергей Хижняк. На это непосредственному организатору якобы была перечислена предоплата тридцать тысяч гривен.

