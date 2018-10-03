Уход Кучмы не повлияет на результативность Минского процесса - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов убежден, что формат делегации Украины не влияет на результативность ведения Минских переговоров.



"Я убежден, что от состава украинской делегации вряд ли что-то изменится. Проблема Минских переговоров, проблема "нормандского формата", проблема вообще мирного пути урегулирования – это проблема Путина, проблема РФ: их попытки вместо урегулирования проблемы ее еще больше обострить. И, к сожалению, в последнее время они работают над обострением ситуации", - сказал А. Турчинов журналистам, отвечая на вопрос, повлияет ли выход Леонида Кучмы из переговорной группы в Минске на урегулирование ситуации на Донбассе.



А.Турчинов подчеркнул, что формат делегации Украины не влияет на процесс результативности ведения Минских переговоров, поскольку их саботирует РФ.



Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма прекращает работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом 2 октября сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер.



Президент Украины Петр Порошенко назначил Л.Кучму представителем Украины в ТКГ распоряжением от 8 июля 2014 года. Соответствующий документ был обнародован 2 февраля 2015 года.

