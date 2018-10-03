Полторака не пригласили на встречу министров НАТО

Глава Минобороны Украины Степана Полторака не будет присутствовать на министерской встрече стран НАТО в Брюсселе 3-4 октября. Украинский министр обращался с письмом к альянсу с просьбой разрешить ему участие во встрече, но получил отрицательный ответ.



Об этом в среду, 3 октября, сообщает Украинская правда со ссылкой на замглавы миссии Украины при НАТО по оборонным вопросам полковника Сергея Мукосия.



"Министр обороны обращался с письмом к генеральному секретарю НАТО. Это письмо было очень положительно принято в штаб-квартире и в офисе генсека, о чем нас проинформировали (письмом – ред.). Это является свидетельством того, что Украина не забыла этот формат, и она рассчитывает на встречу министров обороны. Это единственный формат, когда министры вместе встречаются, другого нет. Министр обороны имел возможность проводить двусторонние встречи, но так, чтобы встретиться вместе, это было всего два года назад", – сказал Мукосий.



Он отметил, что генсек ответил на письмо Полторака, и объяснил, почему украинского министра не пригласили на встречу, но не стал раскрывать подробностей.



"Там есть объяснение, почему нет заседания, и надежды на решение этой ситуации в будущем. Но главное, что письмо не осталось без ответа", – отметил Мукосий.



Он добавил, что в НАТО не скрывают, что ничего не могут сделать в ситуации с Венгрией, которая, очевидно, была против присутствия Полторака, потому что для решения подобных вопросов необходимо единогласие.



"Это основной принцип альянса, то есть одна даже маленькая страна может заблокировать коллективное решение, которые инициируются даже такими союзниками, как США", – сказал Мукосий.

