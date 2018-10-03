За убийство лося отныне будут штрафовать на 130 тыс. грн
Кабмин установил штраф в 130 тыс. гривен за уничтожение или нанесение повреждений европейскому лосю, который занесен в Красную Книгу Украины.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.
Данный размер штрафа установлен за уничтожение или нанесение повреждений 1 экземпляру вида.
Как сообщали Українськi Новини, приказ Министерства экологии и природных ресурсов о внесении лося европейского в Красную книгу Украины вступил в силу в январе.
Охота на это животное запрещена.
Численность этих животных в стране должна быть уточнена в ходе специального исследования.
Источник: Українські новини
14:35