Украина и Польша подписали новый контракт по газу

Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала новый контракт на поставку газа в Украину. Об этом сообщает пресс-служба компаниив среду, 3 октября.



Отмечается, что PGNiG и украинская компания Энергетические ресурсы Украины (Energy Resources of Ukraine) будут транспортировать газ для оператора ГТС Украины Укртрансгаза.



Речь идет о 200 млн кубометров газа. Поставку будут осуществлять в период с октября по1 мая 2019 года. Указано, что выбор подрядчика определился по лучшей цене.



Всего с августа 2016 года до конца июня этого года PGNiG транспортировала в Украину в целом 1,3 млрд кубометров газа.



Напомним, в 2017 году Украина увеличила импорт газа из Европы на 27% (на 3 млрд куб м.) – до 14,1 млрд куб м. Украина с 26 ноября 2015 года не импортирует природный газ по контракту с российским Газпромом, закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

