Денежные переводы из-за границы могут привести к отмене субсидии

Денежный перевод из-за рубежа, который превышает 50 тысяч гривен, будет трактоваться органами социальной защиты населения как доход и будет учитываться при расчете размера субсидии. Об этом в среду, 3 октября, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.



Кроме того, на размер субсидии также может повлиять выигрыш в лотерею. Однако ни депозиты в банке, ни проценты по ним, ни кэшбек не влияют на расчет размера субсидии, отметили в ведомстве.

