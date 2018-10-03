Украина должна быть готова к возможным боевым действиям со стороны РФ – Турчинов

РФ предпринимает попытки развернуть дополнительные военные силы возле границы с Украиной, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.



"Вдоль украинской границы мы можем наблюдать активные попытки развернуть дополнительные военные подразделения, и по количеству они уже сопоставимы с теми, которые были в 2014 году, когда Госдума принимала решение о введении войск… Новые подразделения, которые они разворачивают на нашей границе, - не только демонстрация силы… Они могут быть использованы для ведения активных боевых действий. Мы должны это понимать, и быть к этому готовы", - сказал А.Турчинов журналистам в Харькове.

