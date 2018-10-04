Врачи назвали одну из главных причин бесплодия у женщин

Рождение ребенка — одно из самых желанных событий в семье. Однако не все могут зачать малыша – сейчас с бесплодием к врачам обращается каждая пятая пара. Как говорят медики, в четверти случаев истинная причина бесплодия — психосоматическая.



"Бесплодие подозревается, когда в течение года при регулярной незащищенной половой жизни не наступает беременность. Каждая пятая-шестая пара имеет проблемы с наступлением беременности, при этом одна из четырех — именно по психосоматическим причинам у женщин", — говорит кандидат медицинских наук, гинеколог-репродуктолог клиники Sana-Med Ирина Феськова.



"Любые негативные психологические состояния нарушают иерархию гипофиза, яичников и матки. В таком случае часто наступает ановуляторное бесплодие. Со временем к этому процессу подключаются и гормональные нарушения, которые в свою очередь приводят к развитию заболеваний и состояний, также чреватых невозможностью забеременеть естественным путем", — пояснила доктор.



"Психосоматика — это состояние, когда причиной появления симптома или заболевания является психологическое напряжение как следствие нерешенного психологического конфликта. Таким образом, проблема переходит с психического уровня на телесный уровень и приобретает очевидные черты и границы, — рассказывает психотерапевт, эксперт в области психологии репродуктивной сферы Анна Блинкова. — Одна из главных особенностей репродуктивной системы состоит в том, что она поддается контролю со стороны сознания как никакая другая. Именно поэтому бесплодие часто становится именно последствием психологических травм и конфликтов".



"В стрессовой ситуации организм женщины начинает вырабатывать гормоны, негативно влияющие на овуляцию и тормозящие наступление беременности. Стресс задумывался природой как аварийный режим для экстренных случаев. А продолжению рода способствуют лишь благоприятные условия, не аварийные", — пояснила завотделением реабилитации и психологической поддержки клиники Isida Ирина Лесная.



Эксперты утверждают, что в случае бесплодия по психосоматическим причинам просто медицинское лечение будет малоэффективно. В первую очередь необходимо найти и ликвидировать «корень зла» — тот самый психологический барьер, мешающий забеременеть, и для этого часто нужна квалифицированная помощь психолога или психотерапевта. И только потом будут эффективны старания гинеколога-репродуктолога, эндокринолога и других врачей.

