Александр Янукович обещает новый иск к СБУ

Обвинения Службы безопасности Украины в адрес Александра Януковича являются лживыми и беспочвенными, заявил его пресс-секретарь Юрий Кирасир.



«Наспех сфабрикованное видео неизвестного человека с закрытым лицом, который ссылается на общение с несуществующим помощником Александра Януковича, является уже не первой провокацией со стороны СБУ против Януковича», - отметил он.



Так, в 2015 году СБУ якобы пыталась обвинить должностных лиц компании сына Януковича «МАКО Трейдинг» в финансировании терроризма. Сразу после подачи судебного иска против СБУ, сотрудники ведомства удалили со своего веб-сайта это сообщение, а за 3 года так и не предоставили каких-либо фактов, подтверждающих свои голословные обвинения.



«В ближайшее время Александр Янукович будет вынужден вновь обратиться в суд с иском о распространении заведомо неправдивой информации, порочащей его честь и достоинство, а также с заявлением о совершении преступлений – даче заведомо ложных показаний правоохранительным органам», - заявил Кирасир.



Также он сообщил, что в соцсетях созданы фальшивые страницы от имени сына Януковича, в которых публикуются сообщения о создании им политической партии «Украина за мир».



Кирасир отметил, что Александра Януковича нет никаких аккаунтов в каких-либо соцсетях, а его официальная публикуется исключительно на странице пресс-секретаря.



Напомним, заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявил, что сын беглого экс-президента Виктора Януковича пытался организовать провокацию на Банковой в Киеве.

