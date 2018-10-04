Венгрия обещает изменить название "уполномоченного по Закарпатью" - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время последней встречи снова пообещал изменить название правительственного уполномоченного по вопросам развития Закарпатья. Об этом он сказал в среду, 3 октября, на совместном брифинге с министром иностранных дел Молдовы Тудором Ульяновским в Киеве, передает Укринформ.



"Встреча в Нью-Йорке продолжалась больше часа... Мы обсуждали не только этот случай в консульстве (в Берегово - ред.). Помните, с августа вопрос изменения названия их уполномоченного. Кстати, и мы получили еще раз подтверждение, что все-таки они изменят это название", - сказал Климкин.



Он добавил, что во время встречи также обсуждался общий контекст того, что Венгрия делает на Закарпатье.



"Есть очень много вопросов. И мы должны, во-первых, посмотреть на это комплексно, а во-вторых, именно мы должны перехватить инициативу в Закарпатье", - подчеркнул министр.

